Руководителя управления ЖКХ администрации Оренбурга отправили под домашний арест по делу о гибели ребенка

По результатам расследования дела о гибели ребенка из-за нападения бездомных собак по отношению к начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбург суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.
Следует отметить, что ранее следственный комитет России возбудил уголовное дело по части второй статьи 293 уголовного кодекса РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»). Расследуемый инцидент произошел 16 апреля рядом с гаражами на улице Кольцевой в Промышленном районе. Стая собак напала на ребенка. Мальчик умер от полученных повреждений на месте происшествия.
Ранее глава Оренбурга Сергей Салмин после встречи с местными жителями пообещал подготовить законопроект, в котором будет предложено расширить полномочия региональных властей в решении проблемы с агрессивными бездомными животными, и направить его на утверждение в Государственную думу.