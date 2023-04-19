Руководителя управления ЖКХ администрации Оренбурга отправили под домашний арест по делу о гибели ребенка

Следует отметить, что ранее следственный комитет России возбудил уголовное дело по части второй статьи 293 уголовного кодекса РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»). Расследуемый инцидент произошел 16 апреля рядом с гаражами на улице Кольцевой в Промышленном районе. Стая собак напала на ребенка. Мальчик умер от полученных повреждений на месте происшествия.