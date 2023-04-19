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Президент РФ Владимир Путин объяснил личный визит в штабы в новых регионах нежеланием отрывать военных от дел

Политика
Президент РФ Владимир Путин объяснил личный визит в штабы в новых регионах нежеланием отрывать военных от дел

Российский лидер Владимир Путин рассказал, с какой целью лично посетил штабы в Херсонской области и ЛНР. Соответствующее решение связано с нежеланием отрывать военных от дел, сообщил он.

Об этом глава РФ заявил 19 апреля, в среду. Такой информацией российский лидер поделился в ходе своего выступления на совещании с Правительством России по вопросам повышения надежности электросетевого комплекса. Мероприятие проходит в формате видеоконференции.

В настоящий момент новым субъектам РФ необходима поддержка федерального центра, добавил глава государства. Множество проблем там копились десятилетиями и усугубились сейчас, резюмировал Путин.
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