Спасатели ликвидировали пожар на предприятии по производству пластмасс в Дзержинске

Склад предприятия, расположенный по адресу Автозаводское шоссе, дом 99А, загорелся около 13:00. Огонь распространился на площади в 4,5 тысячи квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 130 человек и 47 единиц техники, а также пожарный поезд и вертолет Ми-8 МЧС России.