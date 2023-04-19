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Спасатели ликвидировали пожар на предприятии по производству пластмасс в Дзержинске

Происшествия
Спасатели ликвидировали пожар на предприятии по производству пластмасс в Дзержинске

Открытое горение на территории предприятия по производству пластмасс в Нижегородской области полностью ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Склад предприятия, расположенный по адресу Автозаводское шоссе, дом 99А, загорелся около 13:00. Огонь распространился на площади в 4,5 тысячи квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 130 человек и 47 единиц техники, а также пожарный поезд и вертолет Ми-8 МЧС России.

В 17:05 пожар был полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время на месте ЧП работают дознаватели. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС ликвидировали пожар, возникший на руднике «Узельгинский» в Челябинской области. Огонь возник на глубине более 500 метров. Пострадавших нет.
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