Александр Дятлов: предприятия лесопромышленного комплекса будут поддержаны государством

В течение всего прошлого года велась совместная работа над мерами поддержки, которые необходимы были для сохранения лесной отрасли. Мы были услышаны, и как результат — визит в нашу область президента страны Владимира Путина и проведение совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса России. По его итогам мы получили перечень поручений президента, среди которых учтены многие предложения нашего региона, выработанные с участием губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, правительства, депутатского корпуса и лесопромышленников.