Сегодня, 19 апреля, на сессии Архангельского областного Собрания депутатов в своем ежегодном отчете о результатах деятельности правительства Архангельской области в 2022году губернатор региона Александр Цыбульский заявил, что новые экономические реалии особенно сильно сказались на лесопромышленном комплексе, который традиционно был ориентирован на экспорт в западные страны. Переориентация экспортных потоков в связи с санкциями на восточные направления привела к нагрузкам на предприятия отрасли и вызвала существенный рост расходов на транспортировку продукции.
Глава региона подчеркнул, что вместе с правительством РФ проведена большая работа по выработке мер поддержки предприятий лесопромышленного комплекса, при этом многие инициативы уже успешно реализованы.
Свое мнение по данному вопросу в своей авторской колонке для ФАН высказал председатель комитета Архангельского областного Собрания по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Александр Дятлов.
Предприятия лесопромышленного комплекса будут поддержаны государством. Колонка Александра Дятлова
В течение всего прошлого года велась совместная работа над мерами поддержки, которые необходимы были для сохранения лесной отрасли. Мы были услышаны, и как результат — визит в нашу область президента страны Владимира Путина и проведение совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса России. По его итогам мы получили перечень поручений президента, среди которых учтены многие предложения нашего региона, выработанные с участием губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, правительства, депутатского корпуса и лесопромышленников.
В документе впервые отражены меры поддержки предприятий, работающих на Северо-Западе России. Всего в документ вошло 38 пунктов. Ключевые из них касаются кредитования мероприятий по модернизации котельных при переводе на биотопливо, выделения средств на строительство деревянных малоэтажных жилых зданий для переселения людей из аварийных домов. Речь идет и о развитии производства котельного оборудования, работающего на биотопливе, и поддержке организаций, пострадавших при отказе поставщиков из недружественных государств от исполнения договоров поставки приобретенного оборудования.