Боевики убили более 150 жителей северо-восточных регионов ДРК за последние две недели

Киншаса, 19 апреля. Аналитики ООН сообщили, что более 150 мирных жителей стали жертвами боевиков в провинции Итури на северо-востоке ДРК за последние две недели.
Общее число погибших от рук бандформирований за пять месяцев превысило 500 человек. Наибольшую активность проявляют группировки «Сотрудничество для развития Конго» (CODECO) и «Союзные демократические силы» (ADF).
Управление ООН по координации гуманитарной деятельности отметило массовые перемещения тысяч людей в безопасные для проживания регионы. Кроме того, оно зафиксировало значительные разрушения важных объектов инфраструктуры.
Ранее в ходе нападения на населенные пункты провинции Итури в ДРК боевики убили более 30 человек. Среди погибших оказались два ребенка, которых террористы изнасиловали перед казнью.
Позднее в провинции Северное Киву от рук радикалов погибли 20 граждан республики. По данным администрации региона, число жертв может оказаться больше.