Президент Владимир Путин проводит совещание с правительством для обсуждения вопросов электросетевого комплекса

На совещании отметили, что подготовка программы правительства по развитию новых регионов завершается. Владимир Путин заявил, что в ней должны зафиксировать ответственность местной власти за результат. Президент подчеркнул, что в новых субъектах за годы накопились проблемы, а сейчас усугубились. Стоит отметить, что лидер страны лично побывал в штабах Херсонской области и ЛНР, чтобы не отрывать военных от боевых задач.