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Президент Владимир Путин проводит совещание с правительством для обсуждения вопросов электросетевого комплекса

Политика
Президент Владимир Путин проводит совещание с правительством для обсуждения вопросов электросетевого комплекса

Российский лидер Владимир Путин проводит совещание с правительством государства. На нем обсуждаются вопросы повышения надежности электросетевого комплекса.

На совещании отметили, что подготовка программы правительства по развитию новых регионов завершается. Владимир Путин заявил, что в ней должны зафиксировать ответственность местной власти за результат. Президент подчеркнул, что в новых субъектах за годы накопились проблемы, а сейчас усугубились. Стоит отметить, что лидер страны лично побывал в штабах Херсонской области и ЛНР, чтобы не отрывать военных от боевых задач.

Ранее российский лидер посетил штаб нацгвардии «Восток» в ЛНР. Как передает РИАМО, он подарил военнослужащим копию иконы.
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