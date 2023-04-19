Международный Инвестбанк переносит штаб-квартиру из Венгрии в Россию из-за санкций

Как сказано в заявлении, к такому решению банк пришел на основании санкционного давления США, которое не позволяет проводить финансовые операции. Также Венгрия прекратила свое членство в Международном Инвестиционном Банке, что делает организацию дальнейшего функционирования штаб-квартиры в Будапеште бессмысленным.