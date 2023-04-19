Международный Инвестбанк переносит штаб-квартиру из Венгрии в Россию из-за санкций

Международный инвестиционный банк (МИБ) перенесет штаб-квартиру из Будапешта в Россию. Об этом сообщили представители кредитно-финансового учреждения.
Как сказано в заявлении, к такому решению банк пришел на основании санкционного давления США, которое не позволяет проводить финансовые операции. Также Венгрия прекратила свое членство в Международном Инвестиционном Банке, что делает организацию дальнейшего функционирования штаб-квартиры в Будапеште бессмысленным.
«Банк начал перенос операций и функций штаб-квартиры из Венгрии в Россию», — говорится в заявлении МИБ на сайте.
Представители банка отметили, что Инвестбанк придерживается политики исполнения своих обязательств. Организация намерена использовать все ресурсы для защиты своих законных интересов.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжает работу над возращением «замороженных» валютных резервов России. Для этого в стране введены ограничения на вывод средств резидентами из недружественных стран.