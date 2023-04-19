По его мнению, единственное, что могут сделать южнокорейские власти для оказания помощи Украине, так это безоговорочно заявить о том, что киевский режим является террористическим — как угроза миру он должен быть незамедлительно уничтожен. Марков уверен, что убрать украинских националистов от власти необходимо во благо всего человечества.