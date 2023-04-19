Президент Южной Кореи Юн Сок Ель сегодня, 19 апреля, впервые заявил о намерении оказать военную помощь Украине. Политолог Сергей Марков в беседе с корреспондентом издания «Общественная Служба Новостей» оценил слова главы страны.
Макаров рассказал, что Южная Корея действительно может оказать помощь Украине. Он подчеркнул, что это произойдет только в том случае, если страна признает преступность киевского режима.
По его мнению, единственное, что могут сделать южнокорейские власти для оказания помощи Украине, так это безоговорочно заявить о том, что киевский режим является террористическим — как угроза миру он должен быть незамедлительно уничтожен. Марков уверен, что убрать украинских националистов от власти необходимо во благо всего человечества.
Политолог заявил, что убийство жителей Украины, организованное правительством США, Великобритании и подконтрольной им киевской хунтой, должно быть остановлено раз и навсегда. Отдельно стоит отметить, что Южная Корея впервые озвучила готовность предоставить Украине вооружение спустя год после начала СВО. До этого такие поставки Сеул полностью отвергал.