Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поздравил со 100-летним юбилеем спортивное общество «Динамо»

Владимир Колокольцев заявил, что спортивные клубы «Динамо» играют большую роль в физической подготовке правоохранительных органов, сообщает пресс-центр МВД России.
Генерал полиции РФ выступил на XXII всероссийской конференции физкультурно-спортивного Общества «Динамо». Колокольцев поздравил участников мероприятия с вековым юбилеем и пожелал много новых побед и личных достижений. Он отметил вклад общества в спортивную жизнь страны, потому что с ним связана большая история легендарных спортсменов, которые прославили Россию.
Общество «Динамо» успешно справляется с задачами по развитию разных видов спорта и физической культуры в системе правоохранительных органов. Больше двух тысяч полицейских носят спортивные звания и около трехсот являются мастерами спорта мирового уровня.
Ранее Президент России Владимир Путин также поздравил с юбилеем спортивный клуб. Российский лидер отметил, что нынешний коллектив клуба продолжает демонстрировать характер и волю, а его победы побуждают молодое поколение к спорту и здоровому образу жизни.