Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поздравил со 100-летним юбилеем спортивное общество «Динамо»

Генерал полиции РФ выступил на XXII всероссийской конференции физкультурно-спортивного Общества «Динамо». Колокольцев поздравил участников мероприятия с вековым юбилеем и пожелал много новых побед и личных достижений. Он отметил вклад общества в спортивную жизнь страны, потому что с ним связана большая история легендарных спортсменов, которые прославили Россию.