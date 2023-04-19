Благоустройство парковых зон и зеленых территорий продолжается в Москве

В Москве продолжается благоустройство парков и зеленых территорий. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
НА северо-востоке города уже несколько лет идет создание парка «Яуза». Он станет самым протяженным в Европе, сообщает сетевое издание «Типичная Москва». Для этого от Ростокинского акведука до МКАД постепенно объединяют отдельные зеленые территории.
В этом году будут приведены в порядок еще три участка поймы реки Яуза. Скоро работы по благоустройству начнутся в парке «Ростокинский акведук». Полностью завершить создание парка «Яуза» планируется до 2026 года.
Также обустраиваются территории долин рек Шмелевка и Кузнецовка. Прогулочные маршруты вдоль Шмелевки сделают на сваях, чтобы не причинить вреда природе. Около станции метро «Зябликово» появятся спортивная зона, площадка игр для детей и площадки для выгула собак.