Молдавия объявила о высылке сотрудника посольства РФ после инцидента с главой Татарстана Рустамом Миннихановым

По словам Водэ, два российских дипломата будут лишены специальных пропусков в аэропорт Кишинева за «ненадлежащее поведение» во время приземления в воздушной гавани самолета с делегацией из Татарстана. Последняя планировала посетить Гагаузскую автономию по приглашению ряда депутатов парламентов Молдавии и Гагаузии. Напомним, что молдавские власти не пустили руководителя российской республики в страну, признав его нежелательным лицом. В результате российский чиновник не смог прибыть на Международный конгресс народной дипломатии «Дружба народов — 2023», который должен был состояться в Гагаузии.