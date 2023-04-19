Молдавия объявила о высылке сотрудника посольства РФ после инцидента с главой Татарстана Рустамом Миннихановым

Сотрудник посольства России в Молдавии будет выслан из страны после того, как главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в республику. Об этом официально объявили молдавские власти, пишет РИА Новости в своем Telegram-канале.
До этого Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии заявило, что вызовет посла РФ Олега Васнецова после инцидента с Миннихановым. Пресс-секретарь кабинета министров Молдавии Даниел Водэ сообщил, что глава кабмина отметил необходимость изучения возможности объявить персоной нон грата одного из сотрудников посольства России.
По словам Водэ, два российских дипломата будут лишены специальных пропусков в аэропорт Кишинева за «ненадлежащее поведение» во время приземления в воздушной гавани самолета с делегацией из Татарстана. Последняя планировала посетить Гагаузскую автономию по приглашению ряда депутатов парламентов Молдавии и Гагаузии. Напомним, что молдавские власти не пустили руководителя российской республики в страну, признав его нежелательным лицом. В результате российский чиновник не смог прибыть на Международный конгресс народной дипломатии «Дружба народов — 2023», который должен был состояться в Гагаузии.
Ранее президент Молдавии Майя Санду напомнила лидерами европейских стран, что ее страна «обеспечивает безопасность» более 1200 км границы ЕС. С таким заявлением политик выступила на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщал «Царьград».