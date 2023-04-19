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Прихожане обнаружили в опечатанной Киево-Печерской лавре взятых в заложники монахов

Происшествия
Прихожане обнаружили в опечатанной Киево-Печерской лавре взятых в заложники монахов

Вошедшие в опечатанное украинскими властями здание Киево-Печорской лавры прихожане канонической УПЦ обнаружили внутри взятых в заложники монахов. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Проникшие в закрытую часть здания верующие сняли на видео момент обнаружения монахов, запертых в опечатанном помещении. Адвокат обители оценил действия силовиков, которые заблокировали часть лавры, как незаконные.

Сообщается, что на опечатавших помещение полицейских уже подано заявление. Его рассмотрит государственное бюро расследований.

Ранее члены комиссии Минкультуры Украины опечатали один из корпусов Киево-Печорской лавры в присутствии правоохранителей. Накануне стало известно, что вооруженные полицейские ворвались в обитель и попытались заблокировать вход, передает телеканал «360». Их встретили прихожане с иконами в руках.
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