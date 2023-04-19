Прихожане обнаружили в опечатанной Киево-Печерской лавре взятых в заложники монахов

Вошедшие в опечатанное украинскими властями здание Киево-Печорской лавры прихожане канонической УПЦ обнаружили внутри взятых в заложники монахов. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.
Проникшие в закрытую часть здания верующие сняли на видео момент обнаружения монахов, запертых в опечатанном помещении. Адвокат обители оценил действия силовиков, которые заблокировали часть лавры, как незаконные.
Сообщается, что на опечатавших помещение полицейских уже подано заявление. Его рассмотрит государственное бюро расследований.