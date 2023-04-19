Прихожане обнаружили в опечатанной Киево-Печерской лавре взятых в заложники монахов

Ранее члены комиссии Минкультуры Украины опечатали один из корпусов Киево-Печорской лавры в присутствии правоохранителей. Накануне стало известно, что вооруженные полицейские ворвались в обитель и попытались заблокировать вход, передает телеканал «360». Их встретили прихожане с иконами в руках.