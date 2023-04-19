В Москве состоялся 11-й съезд Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ

Одним из ключевых моментом стало обращение Замглавы комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ Сергея Яхнюка к региональным союзам Херсонской, Запорожской областей и республик ЛНР и ДНР. Депутат поздравил новые регионы со вступлением в объединение и выразил уверенность, что сельское хозяйство этих субъектов Федерации будет не просто восстановлено, но и выйдет на более высокий уровень.