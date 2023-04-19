В Москве состоялся 11-й съезд Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ

Очередной, 11-й съезд Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ состоялся сегодня, 19 апреля, в Москве. Делегаты трудовых коллективов 70 отраслей из 65 регионов России обсудили перспективы развития отдельных секторов промышленности и условия труда, влияющие на темпы роста производства.
Начался съезд оригинально — с исполнения участниками гимна России, за которым последовала минута молчания по героям, павшим на полях сражений СВО. Также представители профорганизаций выразили поддержку президенту РФ Владимиру Путину и его экономической и оборонной политике.
Вступительное слово взял заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы России Артем Кирьянов. Он поблагодарил региональные объединения СОЦПРОФ за конструктивную работу с Российским обществом налогоплательщиков и за проделанный объем работы по борьбе с серой занятостью, что помогло увеличить поступления средств в бюджет страны.
Одним из ключевых моментом стало обращение Замглавы комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ Сергея Яхнюка к региональным союзам Херсонской, Запорожской областей и республик ЛНР и ДНР. Депутат поздравил новые регионы со вступлением в объединение и выразил уверенность, что сельское хозяйство этих субъектов Федерации будет не просто восстановлено, но и выйдет на более высокий уровень.
Во время обсуждения уровней заработной платы лидер СОЦПРОФ Сергей Вострецов отметил, что благодаря упорной многолетней работе представителей профсоюзов объединению удалось добиться снижения премиальной составляющей в системе оплаты труда с 70% до 30%. Это в свою очередь позволило значительно выровнять оплату труда всех работников бюджетной сферы вне зависимости от региона.
«Но на этом не стоит останавливаться: премиальная составляющая в системе оплаты труда бюджетников не должна превышать 15%», — подчеркнул глава профсоюзов.
По его словам, премия не является удавкой на шее рабочего человека. Сотрудники не должны бояться высказываться о плохих условиях работы или низкой заработной плате под угрозой лишения премиальной составляющей, объяснил он. Наоборот, премия нужна, чтобы стимулировать к повышению производительности труда.
«Но если работник выполняет свою работу и делает это с особым рвением, как стахановец, то работодатель может поощрить его и сверх заработной платы, а для поддержания дисциплины 10-15% вполне достаточно», — считает лидер профсоюзов.
Он добавил, что приоритетным для работы СОЦПРОФ по-прежнему остается создание в России нормального рынка охраны труда. По его словам, именно этот фактор влияет на доходы.
«Государство из-за плохих условий труда и плохой организации охраны труда теряет от 2 до 3 триллионов рублей в год. Это недопустимая роскошь для нашей страны, нам необходимо снижать эти издержки и вопрос не только в деньгах, а в первую очередь в охране жизни и здоровье наших граждан», — отметил депутат Госдумы 6-7 созывов Вострецов.
Он убежден, что помимо того, что труд должен быть оплачен, он обязан быть безопасным. В связи с этим СОЦПРОФ будет добиваться от государства и работодателей, включая частный бизнес, создания достойных условий работы.
«Необходимо стремиться, чтобы специалист по охране труда стал не просто профессионалом, но и не зависел от воли работодателя. Нам нужно создать независимый институт специалистов охраны труда по аналогу с кадастровыми инженерами, чтобы он защищал интересы трудящихся, а не своих начальников. Тогда трагедий на шахтах и другие резонансные случаи канут в Лету», — отметил лидер объединения.
Другой момент, на котором, по его мнению, стоит заострить внимание — вопрос формирования и индексации оплаты труда. Он напомнил, что в 7-м созыве Государственной думы по его инициативе на рассмотрение комитета по труду и социальной политике была создана рабочая группа по увеличению МРОТ до прожиточного минимума:
«Этого наше объединение добивалось больше 15 лет. Благодаря поддержке СОЦПРОФ со стороны фракций «Единая Россия» и лично спикера думы Вячеслава Володина данный вопрос наконец то был решен, и сегодня минимальная зарплата постоянно растет!»
Однако на сегодняшний день один вопрос все еще остается нерешенным. Несмотря на то, что ежегодная индексация зарплат работников бюджетной и коммерческой сфер прописан в трудовом кодексе, данный параметр регулярно не выполняется.
«Считаю необходимым добиваться создания в Государственной думе рабочей группы по реформированию главы трудового кодекса, касающегося формирования и индексации заработной платы для внесения ясности в порядок структуры формирования и индексации зарплат! Сегодня эти нормы размыты и мало применимы», — подчеркнул Вострецов.
Постоянная инфляция не должна влиять на уровень доходов россиян, констатировал он. Решение этой задачи должно стать приоритетом в работе объединения профсоюзов на ближайшие 5 лет.
По итогам съезда, Сергей Вострецов был переизбран на пост с Председателя объединения профсоюзов России СОЦПРОФ результатом 81%. Резолюция съезда и предложения будут направлены во все органы государственной власти России до 1 мая.