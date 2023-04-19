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Блогер Лерчек и ее супруг Артем могут стать фигурантами нового уголовного дела

Происшествия
Блогер Лерчек и ее супруг Артем могут стать фигурантами нового уголовного дела

Блогер Валерия Чекалина и ее муж Артем могут стать фигурантами нового уголовного дела. Соответствующей информацией поделились в Следственном комитете России.

Об этом стало известно 19 апреля, в среду. В СК РФ довольно часто поступают жалобы от граждан, которые пострадали от мошеннических действий предпринимателей, указали в сообщении. В ближайшее время этим фактам будет дана оценка, а расследование в настоящий момент продолжается.

Ранее сообщалось, что блогеры до сих пор не возместили ущерб по делу об отмывании денег. Прежде в связи с соответствующими действиями в отношении их было возбуждено уголовное дело.
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