Блогер Лерчек и ее супруг Артем могут стать фигурантами нового уголовного дела

Блогер Валерия Чекалина и ее муж Артем могут стать фигурантами нового уголовного дела. Соответствующей информацией поделились в Следственном комитете России.
Об этом стало известно 19 апреля, в среду. В СК РФ довольно часто поступают жалобы от граждан, которые пострадали от мошеннических действий предпринимателей, указали в сообщении. В ближайшее время этим фактам будет дана оценка, а расследование в настоящий момент продолжается.
Ранее сообщалось, что блогеры до сих пор не возместили ущерб по делу об отмывании денег. Прежде в связи с соответствующими действиями в отношении их было возбуждено уголовное дело.