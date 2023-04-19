Блогер Лерчек и ее супруг Артем могут стать фигурантами нового уголовного дела

Об этом стало известно 19 апреля, в среду. В СК РФ довольно часто поступают жалобы от граждан, которые пострадали от мошеннических действий предпринимателей, указали в сообщении. В ближайшее время этим фактам будет дана оценка, а расследование в настоящий момент продолжается.