Прокурор в Амурской области взыскал моральный вред в пользу избитой школьницы

Как пишет ИА «ТЕЛЕПОРТ.РФ», во время судебного разбирательства установили, что преступник нанес несовершеннолетней побои, за что его привлекли к уголовной ответственности по ст. 161.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но при рассмотрении уголовного дела вопрос о возмещении морального вреда не поднимался.