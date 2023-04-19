Прокурор в Амурской области взыскал моральный вред в пользу избитой школьницы

Прокурор Константиновского района Приамурья в суде защитил права девочки 2012 года рождения на компенсацию морального вреда, нанесенного правонарушителем. Об этом рассказали в прокуратуре Амурской области.
Как пишет ИА «ТЕЛЕПОРТ.РФ», во время судебного разбирательства установили, что преступник нанес несовершеннолетней побои, за что его привлекли к уголовной ответственности по ст. 161.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но при рассмотрении уголовного дела вопрос о возмещении морального вреда не поднимался.
В результате суд нашел требования прокурора имеющими законные основания и взыскал со злоумышленника в пользу потерпевшей 20 000 рублей. Постановление суда в законную силу еще не вступило, сообщили в пресс-службе ведомства.