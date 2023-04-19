ВКС России сбили за сутки два украинских МиГ-29 в ДНР и один Су-25 в Харьковской области

Как передали в ходе брифинга ведомства, два истребителя МиГ-29 были сбиты в районе населенных пунктов Новоукраинка и Сергеевка в ДНР. Третье воздушное судно, Су-25, было ликвидировано около поселения Долгенькое Харьковской области. По предварительной информации, за сутки также удалось сбить самолет Су-25 в районе Угледара в ДНР за счет работы системы ПВО.