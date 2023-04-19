В Башкортостане создали Совет по качеству жизни

В Башкортостане создали один из первых Советов по качеству жизни. Он будет решать вопросы, направленные на повышение уровня удовлетворенности жителей республики качеством социальных услуг, а также формирование приоритетов реализации государственных и региональных программ. Об этом сообщает пресс-служба Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Куратором проектной деятельности в республике выступает Евразийский НОЦ мирового уровня. Эксперты совета будут анализировать рейтинг качества жизни, а после готовить рекомендации по выбору ситуаций для дальнейшей проработки Институтом региональных сервисных уполномоченных.
«АСИ по поручению президента России занимается вопросами развития социальной сферы в стране и регионах. Они проводят исследования, формируют на их основе рейтинг качества жизни. Поскольку регионы разные, у каждого своя специфика, АСИ вышло с инициативой создания единого социального стандарта и Башкирия стала одним из регионов, решивших участвовать в пилотном проекте. Совет по вопросам повышения качества жизни будет заниматься повышением качества услуг, предоставляемых государством. Это будет касаться образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, создания комфортной городской среды и т.д. В Совете будут представлены не только чиновники, но и представители некоммерческих организаций, социальные предприниматели, которые уже сейчас без участия государства помогают гражданам решать различные проблемы. Это будет хорошая возможность посмотреть на социальную сферу под другим углом», — прокомментировал региональный сервисный уполномоченный и советник главы республики Руслан Казыханов.
Чиновник отметил, что стандарт качества будет включать в себя образование, культуру, здравоохранение, поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих и пациентских организаций, повышение качества услуг в сфере социального обслуживания, поддержка добровольчества и волонтерства, вовлечение граждан в развитие и благоустройство городской среды.
Также в совет по качеству жизни вошли представители некоммерческих и коммерческих организаций, организаций социальной сферы, социально ориентированные предприниматели, эксперты, учёные, руководители региональных органов власти, ответственные за развитие социальной сферы. Возглавил совет Радий Хабиров.
«Создание такого органа лишь первый шаг, за ним должно последовать обновление всей социальной стратегии республики с учетом новых вызовов, в том числе необходимости поддержки участников СВО и членов их семей, это огромный пласт работы, помощь семьям с детьми с врожденными заболеваниями и запуск других полезных проектов», — отметил Руслан Казыханов.
Ожидается, что результатом деятельности Совета станет внедрение новых региональных инициатив и проектов, реализация мероприятий, направленных на повышение качества жизни граждан.
Напомним, Башкортостан занял третье место в рейтинге субъектов Российской Федерации по существующим мерам поддержки молодых ученых.