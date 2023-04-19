В Башкортостане создали Совет по качеству жизни

В Башкортостане создали один из первых Советов по качеству жизни. Он будет решать вопросы, направленные на повышение уровня удовлетворенности жителей республики качеством социальных услуг, а также формирование приоритетов реализации государственных и региональных программ. Об этом сообщает пресс-служба Агентство стратегических инициатив (АСИ).