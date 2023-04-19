Власти Владимирской области наметили расчистку русла реки Колпь

По словам Авдеева, затворы плотины сломались еще лет 20 назад. В итоге река начала заиливаться, а из-за ухудшения качества воды начала погибать рыба. Поэтому реконструкция плотины, на которую выделено 120 миллионов рублей, так важна. На сегодняшний день проект выполнен на 80%, а к лету все работы должны быть завершены, сообщает «АиФ-Владимир».