Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Власти Владимирской области наметили расчистку русла реки Колпь

Экономика
Власти Владимирской области наметили расчистку русла реки Колпь

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев объяснил необходимость работ по реконструкции плотины на реке Колпь и расчистки ее русла.

По словам Авдеева, затворы плотины сломались еще лет 20 назад. В итоге река начала заиливаться, а из-за ухудшения качества воды начала погибать рыба. Поэтому реконструкция плотины, на которую выделено 120 миллионов рублей, так важна. На сегодняшний день проект выполнен на 80%, а к лету все работы должны быть завершены, сообщает «АиФ-Владимир».

Но после этого, как отметил Авдеев, предстоит произвести комплексную расчистку русла реки. Проект будущих работ уже подготовлен и направлен на утверждение в минприроды России. Есть основания надеяться на выделение необходимых средств из федерального бюджета.
владимирская область плотина река
Военкоры ФАН