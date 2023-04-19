Пожар на руднике «Узельгинский» в Челябинской области ликвидирован

Пожар возник на глубине более 500 метров. Огонь охватил фронтальный погрузчик, после чего начал распространяться и достиг площади 60 квадратных метров. Из шахт самостоятельно эвакуировались 346 человек, выбраться еще одному рабочему помогли спасатели ВГСЧ.