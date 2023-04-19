Пожар на руднике «Узельгинский» в Челябинской области ликвидирован

Спасатели полностью ликвидировали пожар, возникший на руднике «Узельгинский» в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Пожар возник на глубине более 500 метров. Огонь охватил фронтальный погрузчик, после чего начал распространяться и достиг площади 60 квадратных метров. Из шахт самостоятельно эвакуировались 346 человек, выбраться еще одному рабочему помогли спасатели ВГСЧ.
К ликвидации возгорания было привлечено десять пожарных, а также две единицы техники. Огнем была уничтожена погрузочно-доставочная машина, пострадавших нет.
«На производственный процесс происшествие не повлияет, с 20 апреля шахта будет функционировать в штатном режиме», — пояснили в МЧС.
Ранее спасатели ликвидировали пожар на шахте «Распадская» в Кузбассе. Все горняки были оперативно эвакуированы с места возгорания, пострадавших нет.