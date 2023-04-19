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В Тюменской области обнаружили 49 интернет-ресурсов для незаконной торговли алкоголем

Общество
В Тюменской области обнаружили 49 интернет-ресурсов для незаконной торговли алкоголем

В Тюменской области прошла акция по выявлению противоправного контента в интернете, который напрямую связан с розничной дистанционной торговле спиртным.

В ходе данного мероприятия пользователи-добровольцы обнаружили 49 ссылок на различные ресурсы для незаконной продажи алкоголя в регионе. В акции участвовало более десяти студентов местных колледжей, сообщает сетевое издание «АиФ Тюмень».

Вся полученная информация будет обобщена, систематизирована и передана в региональное управление Роскомнадзора. Данную акцию провели накануне дат, когда торговля алкоголем будет запрещена. Это День последнего школьного звонка, День молодежи и День города. Организатором выступил Областной центр профилактики и реабилитации.
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