В Тюменской области обнаружили 49 интернет-ресурсов для незаконной торговли алкоголем

Вся полученная информация будет обобщена, систематизирована и передана в региональное управление Роскомнадзора. Данную акцию провели накануне дат, когда торговля алкоголем будет запрещена. Это День последнего школьного звонка, День молодежи и День города. Организатором выступил Областной центр профилактики и реабилитации.