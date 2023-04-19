Телеведущий и шоумен Александр Ревва столкнулся с массовой отменой концертов по всей России

Александр Ревва, также известный под псевдонимом Артур Пирожков, не выступал перед слушателями с 2021 года. При отмене сольных концертов артист ссылался на технические проблемы, из-за которых мероприятие не состоится. Об этом пишет Woman.ru.
После неоднократных переносов слушатели усомнились в подлинности называемых причин, поэтому сами отменили концерты Реввы в Краснодаре и Ростове-на-Дону. После этого запланированные шоу в Москве и в Санкт-Петербурге, которые должны были состояться первого и восьмого апреля, отменили сами организаторы. По их словам, исполнитель не может выступать с увеселительной музыкой в сложившейся ситуации. Однако после этого объявления шоумена заметили на вечеринке перед XII Русской Музыкальной премией телеканала RU TV.
Ранее администрация Дворца культуры «Машиностроитель» в Петрозаводске отменила выступление народного артиста РФ Ярослава Евдокимова из-за его отрицательных высказываний на тему специальной военной операции на Украине.