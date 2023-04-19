Asia Times: открытая военная поддержка НАТО планов Киева по захвату Крыма обернется катастрофой

В случае, если НАТО открыто окажет военную поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому в его намерении захватить Крымский полуостров, это неминуемо приведет к «опасной эскалации конфликта». Об этом написал эксперт Уве Парпарт в издании Asia Times.
По словам колумниста, Украина и ее ближайшие союзники — США и Великобритания — должны будут попытаться разрушить Крымский мост, чтобы «дать шанс широко разрекламированному южному наступлению». Позиции украинских вооруженных подразделений стали еще более шаткими в связи с нехваткой боеприпасов и тяжелыми потерями, поэтому Киев вряд ли сможет провести контрнаступление без помощи извне, говорится в статье.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что противостояние России и Запада достигло своего кульминационного момента. По словам чиновника, его результатом станут колоссальные цивилизационные изменения, сообщала «Национальная служба новостей».