Asia Times: открытая военная поддержка НАТО планов Киева по захвату Крыма обернется катастрофой

По словам колумниста, Украина и ее ближайшие союзники — США и Великобритания — должны будут попытаться разрушить Крымский мост, чтобы «дать шанс широко разрекламированному южному наступлению». Позиции украинских вооруженных подразделений стали еще более шаткими в связи с нехваткой боеприпасов и тяжелыми потерями, поэтому Киев вряд ли сможет провести контрнаступление без помощи извне, говорится в статье.