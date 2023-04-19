В Польше сообщили о готовности ЕК ввести запрет на импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса с Украины

Предположительно, данный вопрос обсудят 19 апреля в рамках встречи вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса с представителями Венгрии, Польши, Румынии, Словакии, Болгарии и Украины. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский тоже примет участие в дебатах. В Европе эта тема стала актуальна после того, как друг за другом Словакия, Польша, Венгрия и Болгарии заявили о временной приостановке импорта продовольствия с Украины.