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Спасатели ликвидировали возгорание на шахте «Распадская» в Кузбассе

Происшествия
Спасатели ликвидировали возгорание на шахте «Распадская» в Кузбассе

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций ликвидировали возгорание на шахте «Распадская» в Кузбассе. Соответствующей информацией поделились в ведомстве.

Инцидент произошел 19 апреля, в среду. Ранее стало известно, что кузбасский губернатор Сергей Цивилев в своем Telegram-канале сообщил об эвакуации всех горняков с места возгорания.

Прежде стало известно, что пенсионер из Подмосковья в возрасте 74 лет получил серьезнейшие ожоги при попытке поджечь сухую траву. Подробностями делится газета «Вечерняя Москва».
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