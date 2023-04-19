Спасатели ликвидировали возгорание на шахте «Распадская» в Кузбассе

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций ликвидировали возгорание на шахте «Распадская» в Кузбассе. Соответствующей информацией поделились в ведомстве.
Инцидент произошел 19 апреля, в среду. Ранее стало известно, что кузбасский губернатор Сергей Цивилев в своем Telegram-канале сообщил об эвакуации всех горняков с места возгорания.
Прежде стало известно, что пенсионер из Подмосковья в возрасте 74 лет получил серьезнейшие ожоги при попытке поджечь сухую траву. Подробностями делится газета «Вечерняя Москва».