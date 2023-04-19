Алжир обратился в международные организации с призывом к содействию прекращению огня в Судане

Ожесточенные столкновения в Судане с применением тяжелой артиллерии и боевой авиации продолжаются с утра 15 апреля. Главные очаги конфликта сосредоточены в столице Хартуме. Каждая из противоборствующих сторон пытается взять под контроль стратегически важные объекты, включая правительственный Дворец республики и штаб Главного командования вооруженных сил. На 18 апреля, по информации Центрального комитета суданских врачей, число погибших в результате боевых действий составило почти 150 человек.