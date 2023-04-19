Алжир обратился в международные организации с призывом к содействию прекращению огня в Судане

Алжир, 19 апреля. Глава АНДР Абдельмаджид Теббун призвал международное сообщество предпринять совместные усилия, направленные на прекращение боевых действий в Судане. Об этом говорится в пресс-службе управления президента республики.
На правах действующего председателя саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) Теббун направил соответствующие письма генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, нынешнему главе Африканского союза (АС) Осману Газали и исполнительному секретарю Межправительственного органа по развитию (IGAD). В заявлении пресс-службы добавлено, что инициатива президента Алжира продиктована ухудшающейся ситуацией в Судане. В восточноафриканском государстве продолжается вооруженный конфликт между ВС и Силами быстрого реагирования (СБР), повлекший за собой большие людские и материальные потери.
«Ситуация требует согласованных международных действий, способных остановить кровопролитие и вернуть страну на мирный путь разрешения кризиса», — отмечено в заявлении.
Президент Алжира призвал рассмотреть возможность объединить усилия четырех организаций (ООН, АС, ЛАГ и IGAD), чтобы помочь Судану преодолеть вспыхнувший конфликт. Теббун также потребовал предпринять безотлагательные меры для достижения мира, согласия и стабильности в восточноафриканском государстве.
Ожесточенные столкновения в Судане с применением тяжелой артиллерии и боевой авиации продолжаются с утра 15 апреля. Главные очаги конфликта сосредоточены в столице Хартуме. Каждая из противоборствующих сторон пытается взять под контроль стратегически важные объекты, включая правительственный Дворец республики и штаб Главного командования вооруженных сил. На 18 апреля, по информации Центрального комитета суданских врачей, число погибших в результате боевых действий составило почти 150 человек.