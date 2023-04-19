Специалисты Роскачества дали рекомендации по действиям в случае потери телефона

Специалисты Роскачества рассказали, что делать при потере или краже сотового телефона, чтобы защитить свои конфиденциальные данные.
У многих людей в телефоне хранится большое количество личной информации. Поэтому важно сразу защитить находящиеся там данные, передает сетевое издание sovainfo.ru.
В первую очередь следует позвонить на свой номер. Возможно, вы просто где-то неподалеку просто забыли или оставили свой телефон. Если он выпал из сумки или кармана, а кто-то его подобрал, велика вероятность, что на звонок сразу ответят.
Далее необходимо заблокировать свой телефон и попытаться определить его местонахождение. Это можно сделать удаленно, имея активный аккаунт в Google.
Нужно сразу же обратиться в полицию. Хотя найти его вряд ли удастся, заявление будет основанием для оспаривания возможных мошеннических расходов по банковской карте. Эксперты также советуют приостановить действие сим-карты, чтобы предотвратить неправомерное использование номера.
Также необходимо сменить все пароли в социальных сетях и на почте. Тогда никто не сможет войти в аккаунты, разослать сообщения или вымогать от имени владельца потерянного телефона деньги.