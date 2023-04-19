Минтранс России спрогнозировал рост цен на авиабилеты не выше уровня инфляции

Заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик заявил, что рост стоимости авиабилетов будет в пределах инфляции, сообщает ТАСС.
Чалик рассказал, что Минтранс прогнозирует рост цен на авиабилеты. Уточняется, что стоимость не поднимется выше уровня инфляции, которая по оценкам Минэкономразвития составит 5,3%. Замминистра отметил, что за 2022 год цены на авиаперелеты не поднимались.
Ранее Чалик сообщил о росте стоимости авиабилетов на внутрироссийские перелеты из-за уменьшения объемов субсидирования. Однако позже рассказал, что это была лишь оценка, сделанная по данным авиакомпаний, которые самостоятельно разрабатывают сценарии экономического развития, в том числе негативные.
Ранее сообщалось, что Минтранс работает над продлением субсидий на авиаперелеты внутри страны. Программы по финансированию осуществлялись до марта 2023 года. Сейчас ведомство продолжает работу над продлением меры поддержки на лето.