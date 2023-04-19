Минтранс России спрогнозировал рост цен на авиабилеты не выше уровня инфляции

Ранее Чалик сообщил о росте стоимости авиабилетов на внутрироссийские перелеты из-за уменьшения объемов субсидирования. Однако позже рассказал, что это была лишь оценка, сделанная по данным авиакомпаний, которые самостоятельно разрабатывают сценарии экономического развития, в том числе негативные.