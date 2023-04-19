«Низкий вам поклон»: эвакуированные жители Бахмута поблагодарили ЧВК «Вагнер» за спасение

По словам спасенных горожан, на протяжении года они прятались от обстрелов в подвале — при этом с октября им пришлось находиться там практически безвылазно. Выйти на улицу они не могли из-за риска попасть под обстрел, а также запретов украинских военнослужащих, которые прикрывались гражданскими как живым щитом.