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«Низкий вам поклон»: эвакуированные жители Бахмута поблагодарили ЧВК «Вагнер» за спасение

Весь мир
«Низкий вам поклон»: эвакуированные жители Бахмута поблагодарили ЧВК «Вагнер» за спасение

Бойцы ЧВК «Вагнер» эвакуировали из Бахмута очередную группу мирных жителей, которые не могли самостоятельно покинуть удерживаемый украинскими войсками город.

По словам спасенных горожан, на протяжении года они прятались от обстрелов в подвале — при этом с октября им пришлось находиться там практически безвылазно. Выйти на улицу они не могли из-за риска попасть под обстрел, а также запретов украинских военнослужащих, которые прикрывались гражданскими как живым щитом.

При этом ВСУ активно использовали брошенные жильцами квартиры в качестве наблюдательных и огневых позиций. Позже дом, под которым прятались люди, и вовсе был заминирован.

«Мы что могли сделать? Они ходили и взламывали квартиры все. Потом за один день почему-то то одна девятиэтажка выгорела полностью, потом другая», — рассказали очевидцы.
«Низкий вам поклон»: эвакуированные жители Бахмута поблагодарили ЧВК «Вагнер» за спасение

Украинские военные отказывались эвакуировать гражданских. Людей использовали, чтобы обезопаситься от ударов российских подразделений: ВСУ вели огонь из окон квартир, зная, что под ними находятся импровизированные убежища.

«Там есть следующая семиэтажка, где очень много людей гражданских. И там они сидят по квартирам, военные. У них там штаб. Сидят в подвалах вместе с людьми, ими прикрываются как бы», — поделились эвакуированные.

В итоге до укрытия дошли бойцы ЧВК «Вагнер», которые обеспечили эвакуацию местных. Чтобы вывести горожан, «музыкантам» пришлось пробивать огромные лазы в стенах дома. Штурмовики выводили людей по двое, параллельно отвлекая украинских снайперов, которые могли в любой момент открыть огонь по гражданским.

«Вот вчера мы выбегали, “вагнеровцы” открывали отвлекающую стрельбу, чтобы снайпера отвлечь, чтобы люди пробежали 10 метров до следующего дома», — вспоминают жители.
«Низкий вам поклон»: эвакуированные жители Бахмута поблагодарили ЧВК «Вагнер» за спасение

Эвакуированные благодарны бойцам «оркестра» за то, что те, несмотря на опасность, помогали людям выбраться из заминированного здания.

«Ребята, очень-очень тяжело это вспоминать, когда над головой заряженный и заминированный дом и еще под огнем гореть. <…> Спасибо, ребята, за спасенные жизни, низкий вам поклон», — обратилась одна из вывезенных женщин.
«Низкий вам поклон»: эвакуированные жители Бахмута поблагодарили ЧВК «Вагнер» за спасение

Горожане также попросили передать поздравления с днем рождения «вагнеровцу» с позывным Беззубик. Именно его отряд, по их словам, помог им спастись.

«Ему медаль надо дать, очень хороший парень. Человек с большим сердцем. Одна женщина не могла бежать, так он ее поддерживал и бежал с ней. Нас было 14 человек, и всех он перевел по 2 человека, всех нас, бабушек, вел», — отметили эвакуированные.

По словам покинувших Бахмут жителей, «вагнеровцы» обеспечили их продовольствием и кровом. Однако, что делать дальше, люди пока не знают. Некоторые надеются однажды вернуться в город, который сейчас лежит в руинах, и готовы помочь его восстановлению.
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