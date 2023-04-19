Российские войска уничтожили до 380 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Потери Вооруженных сил Украины на Донецком направлении за минувшие сутки составили до 380 боевиков. Об этом в ходе брифинга сообщило Министерство обороны России.
В ходе решительных действий подразделений Южной группировки войск, а также ударов российской авиации и огня артиллерии, были уничтожены около 380 бойцов ВСУ. Кроме того, было нанесено поражение технике противника. В ходе боев украинская сторона потеряла танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика».
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли поражение нескольким пунктам управления бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. Также были уничтожены два склада топлива для военной техники противника.