Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российские войска уничтожили до 380 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Армия
Российские войска уничтожили до 380 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Потери Вооруженных сил Украины на Донецком направлении за минувшие сутки составили до 380 боевиков. Об этом в ходе брифинга сообщило Министерство обороны России.

В ходе решительных действий подразделений Южной группировки войск, а также ударов российской авиации и огня артиллерии, были уничтожены около 380 бойцов ВСУ. Кроме того, было нанесено поражение технике противника. В ходе боев украинская сторона потеряла танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика».

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли поражение нескольким пунктам управления бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. Также были уничтожены два склада топлива для военной техники противника.
вс рф минобороны рф спецоперация рф донецкое направление потери всу мо рф
Военкоры ФАН