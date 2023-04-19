Российские войска уничтожили до 380 бойцов ВСУ на Донецком направлении

В ходе решительных действий подразделений Южной группировки войск, а также ударов российской авиации и огня артиллерии, были уничтожены около 380 бойцов ВСУ. Кроме того, было нанесено поражение технике противника. В ходе боев украинская сторона потеряла танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика».