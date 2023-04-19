Президент РФ Владимир Путин поздравил физкультурно-спортивное общество «Динамо» с вековым юбилеем

Российский лидер Владимир Путин поздравил физкультурно-спортивное общество «Динамо» со столетием. Эту дату он назвал важным событием для тренеров, атлетов, болельщиков клуба.
Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет гордиться выдающимися членами спортивного общества всех поколений, поставленными рекордами различного уровня и результатами на соревнованиях. Владимир Путин поблагодарил ветеранов «Динамо» за честный, упорный труд и преданность обществу.
Президент отметил, что нынешний коллектив клуба продолжает демонстрировать характер и волю, а его победы побуждают молодое поколение к спорту и здоровому образу жизни. Российский лидер отметил участие «Динамо» в ряде масштабных проектов.
Ранее Владимир Путин поздравил посла Мексики в России Эдуардо Вильегаса Мехиаса. Лидер страны пожелал ему успехов и благополучия.