Президент РФ Владимир Путин поздравил физкультурно-спортивное общество «Динамо» с вековым юбилеем

Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет гордиться выдающимися членами спортивного общества всех поколений, поставленными рекордами различного уровня и результатами на соревнованиях. Владимир Путин поблагодарил ветеранов «Динамо» за честный, упорный труд и преданность обществу.