«Стыдно за ту чушь, которую вы пытаетесь развить»: Пригожин обратился к The Washington Post

Вопросы газеты The Washington Post, посвященные Судану, крайне утомительны, и на них стыдно отвечать. Об этом заявил предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Таким образом бизнесмен прокомментировал запрос американской журналистки с просьбой прокомментировать ситуацию вокруг финансовых интересов конфликтующих сторон в Судане.
Пригожин отметил, что уже неоднократно отвечал на эти вопросы. Кроме того, по его словам, в Судане нет промышленно-интересного золота. Поэтому паранойя издания не имеет под собой основания. Аудиосообщение предпринимателя опубликовала его пресс-служба.
«И второе, могу вам сказать по секрету одну важную информацию: в Судане нет промышленно-интересного золота. Поэтому вся ваша паранойя по поводу сверхзаработков Судана, она не имеет никакого под собой основания. Если The Washington Post будет задавать какие-то значимые вопросы, я, безусловно, на них отвечу. Но сейчас отвечать просто стыдно на ту чушь, которую вы пытаетесь развить», — сказал Пригожин.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что в настоящее время на территории Судана нет ни одного бойца ЧВК «Вагнер».