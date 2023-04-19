«Стыдно за ту чушь, которую вы пытаетесь развить»: Пригожин обратился к The Washington Post

Пригожин отметил, что уже неоднократно отвечал на эти вопросы. Кроме того, по его словам, в Судане нет промышленно-интересного золота. Поэтому паранойя издания не имеет под собой основания. Аудиосообщение предпринимателя опубликовала его пресс-служба.