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Минобороны РФ сообщило о блокировке силами ВДВ Бахмута с северной и южной окраин

Армия
Минобороны РФ сообщило о блокировке силами ВДВ Бахмута с северной и южной окраин

Подразделения ВДВ РФ заблокировали с северной и южной окраин территорию Бахмута (Артемовска). Об этом рассказали в ходе брифинга в Минобороны России.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что за последние сутки в городе были освобождены три квартала. Они находятся в северо-западной, центральной и юго-западной частях города.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что бойцы из ЧВК «Вагнер» взяли под контроль практически 90% территории Бахмута (Артемовска). Освобождение города ведется силами «музыкантов». До этого они уже вытеснили ВСУ из населенных пунктов Берховка, Красная Гора и Парасковиевка.
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