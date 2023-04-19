Минобороны РФ сообщило о блокировке силами ВДВ Бахмута с северной и южной окраин

Подразделения ВДВ РФ заблокировали с северной и южной окраин территорию Бахмута (Артемовска). Об этом рассказали в ходе брифинга в Минобороны России.
Также в оборонном ведомстве сообщили, что за последние сутки в городе были освобождены три квартала. Они находятся в северо-западной, центральной и юго-западной частях города.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что бойцы из ЧВК «Вагнер» взяли под контроль практически 90% территории Бахмута (Артемовска). Освобождение города ведется силами «музыкантов». До этого они уже вытеснили ВСУ из населенных пунктов Берховка, Красная Гора и Парасковиевка.