Прокуратура проверит психоневрологический интернат №10 в Петербурге после смерти семи сирот

Прокуратура Петербурга проверит психоневрологический интернат №10 после обращения «о возможных нарушениях законодательства», происходящих в нем. По данным учредителя фонда «Вера» Нюты Федермессер, в учреждении скончались семеро сирот, пишет kp.ru.
Общественный деятель записала к чиновникам видеообращение после того, как в больнице скончался еще один воспитанник интерната. С ним число погибших выросло до семи. Общественный деятель призвала власти и правоохранительные органы обратить внимание на ситуацию в учреждении.
По словам Федермессер, все погибшие дети были очень истощены. Женщина также обратила внимание на то, что в психоневрологическом интернате №10 не хватает персонала для ухода за воспитанниками.
В ходе проверки будет дана оценка происходящему в учреждении и деятельности ответственных за это должностных лиц. Аналогичные мероприятия проведет Росздравнадзор.
Ранее стало известно, что прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проверит кондуктора, избившего пожилую пассажирку автобуса. По словам силовиков, конфликт между гражданами произошел из-за неоплаты проезда через валидатор, сообщало URA.RU.