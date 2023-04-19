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Нидерландский пивоваренный концерн Heineken нашел покупателя российских активов

Общество
Нидерландский пивоваренный концерн Heineken нашел покупателя российских активов

Пивовары Heineken из Голландии нашли заинтересованного покупателя на свой бизнес в России. К такому выводу можно прийти, ознакомившись с финансовым отчетом компании, передает РИА Новости.

«Мы продолжаем добиваться прогресса в передаче прав собственности на наш бизнес в России, и заявление было подано на утверждение властям Российской Федерации в соответствии с местными нормативными требованиями», — сообщается в документе.

В конце зимы Heineken сообщил, что намерен закончить продажу российских активов в первой половине этого года. В результате этого шага в компании ожидают значительный ущерб для прибыльности своего бизнеса — убытки оцениваются примерно в 300 млн евро.

После начала СВО ряд крупных иностранных брендов ушли с российского рынка. Однако это не помешало производителям аналогов модных марок занять пустующую нишу. Так, белорусский аналог IKEA, магазин Swed House, открыл магазин в Москве, сообщил телеканал «360».
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