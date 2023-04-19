Посол РФ в ЦАР провел рабочую встречу с представителем Красного Креста в республике

Банги, 19 апреля. Посол РФ в ЦАР Александр Бикантов провел рабочую встречу с главой представительства Международного комитета Красного Креста в республике Ф. Бовером.
Чиновники обсудили влияние политических событий в соседних государствах на обстановку в стране. Кроме того, они рассмотрели еще ряд актуальных вопросов.
Ранее отечественный дипломат встретился с премьер-министром ЦАР Феликсом Молуа. В рамках переговоров стороны подытожили результаты поездки главы правительства африканского государства в Россию.
Позднее Александр Бикантов обменялся мнениями с представителем ДРК Э. Камбале Баэква о влиянии активности радикалов в Северном Киву на обстановку в республике. Прочие детали диалогов остаются в тайне.
Кроме того, российский посол в ЦАР провел серию переговоров с местными чиновниками. Особое внимание стороны уделили теме продовольственной безопасности материка.