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Посол РФ в ЦАР провел рабочую встречу с представителем Красного Креста в республике

Весь мир
Посол РФ в ЦАР провел рабочую встречу с представителем Красного Креста в республике

Банги, 19 апреля. Посол РФ в ЦАР Александр Бикантов провел рабочую встречу с главой представительства Международного комитета Красного Креста в республике Ф. Бовером.

Чиновники обсудили влияние политических событий в соседних государствах на обстановку в стране. Кроме того, они рассмотрели еще ряд актуальных вопросов.

Ранее отечественный дипломат встретился с премьер-министром ЦАР Феликсом Молуа. В рамках переговоров стороны подытожили результаты поездки главы правительства африканского государства в Россию.

Позднее Александр Бикантов обменялся мнениями с представителем ДРК Э. Камбале Баэква о влиянии активности радикалов в Северном Киву на обстановку в республике. Прочие детали диалогов остаются в тайне.

Кроме того, российский посол в ЦАР провел серию переговоров с местными чиновниками. Особое внимание стороны уделили теме продовольственной безопасности материка.
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