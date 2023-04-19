В Минобороны Украины отчитались о прибытии в страну систем ПВО Patriot из США, Нидерландов и Германии

Системы ПВО Patriot, которые поставили США, Нидерланды и ФРГ, уже находятся на территории Украины. Об этом рассказал первый заместитель министра обороны страны Александр Павлюк.
Также накануне Киев получил вторую по счету систему ПВО IRIS-T и 16 единиц боеприпасов к от Германии. Всего в ФРГ пообещали Украине четыре таких системы. Известно, что в начале весны этого года немецкие ВВС начали подготовку бойцов ВСУ к работе на ПВО IRIS-T.
Ранее советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о скором прибытии на Украину ПВО NASAMS и SAMP-T с Запада. Информацией об этом он поделился в прямом эфире.
В начале апреля появилась информация, что ВСУ останутся без ракет для ЗРК «Бук» и С-300 уже к началу мая, передает «Царьград». Такие выводы сделали американские журналисты после утечки секретных данных Пентагона.