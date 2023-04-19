В Минобороны Украины отчитались о прибытии в страну систем ПВО Patriot из США, Нидерландов и Германии

Также накануне Киев получил вторую по счету систему ПВО IRIS-T и 16 единиц боеприпасов к от Германии. Всего в ФРГ пообещали Украине четыре таких системы. Известно, что в начале весны этого года немецкие ВВС начали подготовку бойцов ВСУ к работе на ПВО IRIS-T.