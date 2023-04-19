Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Москвичку с укусом смертельно опасной змеи доставили в больницу, где нет антидота

Происшествия
Москвичку с укусом смертельно опасной змеи доставили в больницу, где нет антидота

Девушка пострадала от змеи, которая была ее домашним питомцем, сообщает Telegram-канал Mash.

Жительница столицы завела экзотического домашнего питомца. В какой-то моментгремучая змея напала на хозяйку и укусила ее. Известно, что род змей Crotalinae смертельно опасен.

Пострадавшую доставили в больницу с сильной интоксикацией. Однако врачи не знают, что делать, потому что антидота от яда змеи у них нет. Отмечается, что два миллиграмма ядовитого вещества этих пресмыкающихся может убить 900 человек.

Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, чего ни в коем случае нельзя делать при укусе змеи. Не следует прижигать ранку раскаленными металлическими предметами, углем или порохом и накладывать тугие жгуты выше укушенного места.
экзотические животные гремучая земя укус москва больница смертельный яд
Военкоры ФАН