Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления ВСУ в Донбассе на четырех направлениях

Украинская армия начала контрнаступление на четырех направлениях в Донбассе. Соответствующей информацией поделились в Министерстве обороны государства.
Об этом стало известно 19 апреля, в среду. В настоящий момент украинские войска продвигаются на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, указывается в сообщении.
«Наступление сегодня идет на четырех направлениях, это Бахмутское, Марьинское, Авдеевское и Лиманское, это контрнаступательные действия, это контрштурм», — подчеркнула замглавы МО Украины Анна Маляр в ходе эфире телеканала «Рада».
Прежде военный эксперт объяснил, чего не хватает киевскому режиму для успешного наступления. Подробности передает «ФедералПресс».