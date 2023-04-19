Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления ВСУ в Донбассе на четырех направлениях

Политика
Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления ВСУ в Донбассе на четырех направлениях

Украинская армия начала контрнаступление на четырех направлениях в Донбассе. Соответствующей информацией поделились в Министерстве обороны государства.

Об этом стало известно 19 апреля, в среду. В настоящий момент украинские войска продвигаются на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, указывается в сообщении.

«Наступление сегодня идет на четырех направлениях, это Бахмутское, Марьинское, Авдеевское и Лиманское, это контрнаступательные действия, это контрштурм», — подчеркнула замглавы МО Украины Анна Маляр в ходе эфире телеканала «Рада».

Прежде военный эксперт объяснил, чего не хватает киевскому режиму для успешного наступления. Подробности передает «ФедералПресс».
контрнаступление Украина всу Донбасс
Военкоры ФАН