Политолог Чихачев объяснил, почему Франция не сможет проводить независимую от США политику

Старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт РСМД Алексей Чихачев рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», как президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря о намерении проводить независимую от США политику, пытается заболтать протесты, охватившие Францию.
Алексей Чихачев считает, что заявления Макрона о том, то французы не желают зависеть от кого-либо и намерены проводить независимую от США внешнюю политику, являются пустыми словами, которые никогда не будут реализованы на практике. По его словам, Франция пытается обозначать собственную независимость в международных отношениях в силу привычки, но реально она никогда не выйдет из партнерских отношений с США и европейскими странами.
«У Франции до сих пор остаётся еще пока не сломленный рефлекс великой державы, во многом потерявшей свои прошлые позиции, пережившей распад колониальной империи, хотя и не до конца. Учитывая, что у Франции остается большое количество разных заморских территорий, логика рассуждений великой державы во французской дипломатической традиции все еще сильна», - пояснил Алексей Чихачев.
Франция, считает эксперт, может предлагать какие-то инициативы на уровне ЕС, может пытаться выстраивать собственную коалицию в индотихоокеанском регионе, взаимодействовать с Индией, Австралией и другими державами, но только до тех пор, пока это не начнет противоречить интересам англосаксонских держав. Как только американцы увидят угрозу своим интересам, они сразу поставят Францию на место, отведенное ей в рамках коллективного Запада, отметил Алексей Чихачев.
По мнению политолога, ни одна из политических партий Франции не заинтересована в проведении независимого курса, который бы предполагал разрыв сложившихся блоковых структур в рамках евроатлантической интеграции. Даже оппозиционные политики, считает он, в случае прихода к власти не позволят себе радикальных шагов, поскольку понимают, что при прочих равных условиях Франции все-равно выгоднее остаться внутри общих западных структур.
«Во все кризисные периоды, даже самые суверинисские французские политики, такие как Шарль де Голь, четко обозначали, что место Франции всегда будет в западном лагере, чтобы не происходило», — рассказал Алексей Чихачев.
Основная причина того, что Франция не захочет выйти из Евросоюза, по словам эксперта, заключается в том, что она получает много выгод от членства в ЕС. Прежде всего, за счет единой общей сельхоз политики ЕС, возможности реализовывать энергетические проекты, в том числе строить АЭС в Финляндии и ряде других европейских стран, и сокращении издержек на военную промышленность.
«Франция долгое время выстраивала военнотехническую отрасль самостоятельно, но сейчас на это у нее финансовых возможностей все меньше и меньше. Она понимает, что от сотрудничества с другими европейскими странами она может очень сильно сэкономить на производстве военной техники», — пояснил Алексей Чихачев.
Членство в Евросоюзе для Франции это еще и вопрос статуса, отметил политолог. Она с самого начала европейской интеграции выступала главным инициатором и лидером этого процесса. Сейчас ее статус постепенно падает, потому усиливается Германия и целая группа стран в Восточной Европе, и чтобы вернуть себе былые позиции, Макрон пытает изображать гиперактивность на международном уровне.
В сущности, президент Франции хочет просто встать на плечи Евросоюза, поставив на свою чашу весов весь экономический вес европейских стран, чтобы в рамках международной системы попытаться хоть как-то общаться на равных с Китаем, США, Россией и другими центрами силы. Однако потуги Макрона вызывают непонимание не только у крупных геополитических игроков, но даже внутри Евросоюза. По словам политолога, особое недоумение у лидеров ЕС вызывают слова Макрона о стратегической автономии Евросоюза. Восточноевропейские страны, например, не понимают, зачем им нужна стратегическая автономия в оборонной сфере, если уже есть гарантии со стороны НАТО и есть ядерный зонтик США. Стратегическая автономия в сфере технологий им тоже не нужна, потому что все, что им нужно, они могут получить из США или Китая.
«Поэтому Макрона критикуют за излишний евросуверинизм и в Польше, и в Германии», — отметил Алексей Чихачев.
Спектакль, который устраивает Макрон в международной политике, считает политолог, больше рассчитан на внутреннюю аудиторию Франции. По его мнению, это дает правящим кругам Франции возможность изобразить власть как силу, с которой необходимо договариваться миром. Такая тактика, отметил Алексей Чихачев, уже прокатила, когда властям удалось усмирить протесты «желтых жилетов» накануне президентских выборов 2022 года.
«Тогда тоже много писали разные эксперты, что вот разрыв во Франции между верхами и низами, между элитами и простым народом, что элитам срочно нужно меняться и отвечать на запрос общества. Но Макрону удалось тогда очень филигранно, проще говоря, заболтать ситуацию, устроить там разные общенародные консультации, совещания и так далее. В результате назревшие социально-экономические проблемы, копившиеся десятилетиями, тогда решить не удалось», — рассказал политолог.
Сейчас французские власти, считает политолог, используют ту же тактику, и то, как проходит согласование пенсионной реформы в разных ветвях власти, свидетельствует о том, что им удается держать под контролем протесты в стране, отметил он.
Напомним, ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик назвал истинную цель визита Макрона и фон дер Ляйен в Китай.