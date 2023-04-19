Политолог Чихачев объяснил, почему Франция не сможет проводить независимую от США политику

В сущности, президент Франции хочет просто встать на плечи Евросоюза, поставив на свою чашу весов весь экономический вес европейских стран, чтобы в рамках международной системы попытаться хоть как-то общаться на равных с Китаем, США, Россией и другими центрами силы. Однако потуги Макрона вызывают непонимание не только у крупных геополитических игроков, но даже внутри Евросоюза. По словам политолога, особое недоумение у лидеров ЕС вызывают слова Макрона о стратегической автономии Евросоюза. Восточноевропейские страны, например, не понимают, зачем им нужна стратегическая автономия в оборонной сфере, если уже есть гарантии со стороны НАТО и есть ядерный зонтик США. Стратегическая автономия в сфере технологий им тоже не нужна, потому что все, что им нужно, они могут получить из США или Китая.