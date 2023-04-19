Sohu: грозное появление истребителя МиГ-31 над Баренцевым морем заставило самолет ВВС Норвегии ретироваться

Издание отметило, что это не первый случай с участием авиации стран Альянса. Стоит отметить, что самолет ВВС Германии Lockheed P-3 Orion недавно также был замечен вблизи российской границы. Для его сопровождения в небо был поднят Су-27 ВКС РФ.