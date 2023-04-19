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Sohu: грозное появление истребителя МиГ-31 над Баренцевым морем заставило самолет ВВС Норвегии ретироваться

Армия
Sohu: грозное появление истребителя МиГ-31 над Баренцевым морем заставило самолет ВВС Норвегии ретироваться

Российские истребители МиГ-31 перехватили приблизившиеся к границе патрульные самолеты ВВС Норвегии. Об этом сообщает издание Sohu.

Страны НАТО продолжают попытки оказывать давление на Москву, говорится в публикации. Недавно норвежский разведчик Р-8А Poseidon приблизился к границам РФ в акватории Баренцева моря. Однако Россия молниеносно ответила, направив на сопровождение вражеского судна истребитель МиГ-31 и состав ПВО Северного флота.

Издание отметило, что это не первый случай с участием авиации стран Альянса. Стоит отметить, что самолет ВВС Германии Lockheed P-3 Orion недавно также был замечен вблизи российской границы. Для его сопровождения в небо был поднят Су-27 ВКС РФ.

Ранее газета Daily Mail дала оценку проверки боевой готовности Тихоокеанского флота. По мнению издания, полет двух российских самолетов Ту-95МС над Беринговым и Охотским морями был демонстрацией силы и предупреждением Западу.
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