Госдума приняла законопроект об увеличении гарантийного возмещения по пенсионным накоплениям до 2,8 млн рублей

На заседании 19 апреля в третьем чтении приняли законопроект об увеличении налоговых вычетов по тратам россиян на образование, лечение и покупку медикаментов. Как сообщает «Национальная Служба Новостей», их объем вырос с 50 000 до 110 000 на образование, с 120 000 до 150 000 — на медуслуги.