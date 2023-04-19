Госдума приняла законопроект об увеличении гарантийного возмещения по пенсионным накоплениям до 2,8 млн рублей

Депутаты Государственной думы приняли законопроект об увеличении гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям до 2,8 млн рублей. По сравнению с нынешним размером оно возросло в два раза.
Проект предусматривает изменения в закон о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые ведут деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). Документ закрепляет возмещение накоплений в пределах 2,8 млн рублей вместо 1,4 млн рублей, как это действует сейчас.
На заседании 19 апреля в третьем чтении приняли законопроект об увеличении налоговых вычетов по тратам россиян на образование, лечение и покупку медикаментов. Как сообщает «Национальная Служба Новостей», их объем вырос с 50 000 до 110 000 на образование, с 120 000 до 150 000 — на медуслуги.