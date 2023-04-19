Ученые университета имени Сеченова создали программу для подбора диеты при хронической болезни почек

Институт клинической медицины имени Н.В. Склифосовского Сеченовского Университета Минздрава России запустил новое приложение, которое позволит носителям хронической болезни почек следить за основными показателями. Об этом подробно пишет Газета.ru.
Сервис выдает пользователям варианты ежедневного меню, рассчитав индивидуальную норму белка и других элементов на основании введенных данных о весе, росте, давлении, показателях калия, фосфора, глюкозы, холестерина в крови и стадии заболевания. Также платформа может уведомить о превышении допустимых норм. Кроме того, программа будет удобна и для специалистов. При изучении погрешностей в питании врач вовремя сможет изменить диету или лечение больного.
Преподаватель кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии института Людмила Милованова отметила, что на сегодняшний день многие пациенты несерьезно относятся к показателям и оценивают их «на глаз». По ее словам, подобное отношение может привести к «искажениям в диете и сказаться на анализах и самочувствии, у таких больных повышается мочевина и креатинин».