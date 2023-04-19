Ученые университета имени Сеченова создали программу для подбора диеты при хронической болезни почек

Сервис выдает пользователям варианты ежедневного меню, рассчитав индивидуальную норму белка и других элементов на основании введенных данных о весе, росте, давлении, показателях калия, фосфора, глюкозы, холестерина в крови и стадии заболевания. Также платформа может уведомить о превышении допустимых норм. Кроме того, программа будет удобна и для специалистов. При изучении погрешностей в питании врач вовремя сможет изменить диету или лечение больного.