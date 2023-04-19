Города Финляндии начали бороться за размещение инфраструктуры НАТО

Об этом стало известно 19 апреля, в среду. Этими населенными пунктами являются Риихимяки и Каухава, указывается в материале. В настоящий момент отсутствует решение касательно инфраструктуры НАТО на территории Финляндии. По мнению многих экспертов, членство государства в Альянсе может принести дополнительные инвестиции, в том числе в инфраструктуру муниципалитетов, в которых будут находиться подразделения.