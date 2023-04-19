Депутаты Госдумы приняли закон об увеличении налоговых вычетов по НДФЛ на образование и лечение

Максимальный размер налогового вычета по НДФЛ на обучение ребенка увеличат с 50 до 110 тысяч рублей. На собственное обучение, лечение и покупку лекарств — со 120 тысяч до 150 тысяч рублей. Кроме того, до 150 тысяч рублей поднимут предельную сумму расходов на негосударственные пенсии, добровольное пенсионное страхование, накопительную часть трудовой пенсии и физкультурно-оздоровительные услуги.