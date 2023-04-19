Депутаты Госдумы приняли закон об увеличении налоговых вычетов по НДФЛ на образование и лечение

Государственная дума во втором и третьем чтении приняла закон об увеличении налоговых вычетов по расходам россиян на образование, лечение и покупку лекарств. Одним из инициаторов документа является председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По словам депутата, расходы на обучение и здоровье социально важны для граждан. Они могут в перспективе улучшить качество жизни и экономики России. Володин считает, что сэкономленные за счет увеличения налоговых вычетов средства, россияне смогут потратить на дополнительное образование.
Максимальный размер налогового вычета по НДФЛ на обучение ребенка увеличат с 50 до 110 тысяч рублей. На собственное обучение, лечение и покупку лекарств — со 120 тысяч до 150 тысяч рублей. Кроме того, до 150 тысяч рублей поднимут предельную сумму расходов на негосударственные пенсии, добровольное пенсионное страхование, накопительную часть трудовой пенсии и физкультурно-оздоровительные услуги.
Ранее «Ридус» сообщал, что Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за государственную измену. На данный момент за данное преступление следует наказание в виде 20 лет тюремного заключения со штрафом до 500 тысяч рублей.