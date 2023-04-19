Сотрудники МЧС России локализовали пожар на производственном предприятии в Нижегородской области

Добиться результатов в ликвидации огня в Дзержинске удалось за счет привлечения техники ведомства. Бороться с огнем помог вертолет, а также пожарный поезд. В Министерстве отметили, что площадь возгорания с 4000 кв. метров возросла до 4500 кв. метров.