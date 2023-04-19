Германия передала украинской армии вторую систему ПВО IRIS-T

Вооруженные силы Украины в рамках военной помощи получили вторую из четырех обещанных Германией систем противовоздушной обороны IRIS-T, передает РИА Новости.
«Германия передала Украине вторую из четырех обещанных систем ПВО Iris-T SLM», – говорится в сообщении немецкого военного ведомства.
Комплекс ПВО и 16 единиц боеприпасов к нему привезли на Украину недавно. Когда будут поставлены еще два, непонятно — сначала их надо сделать.
По сведениям минобороны Украины, в начале весны 2023 года военнослужащие ВВС ФРГ начали тактическую подготовку украинских военных к работе на системе противовоздушной обороны IRIS-T.
Аналитики считают, что военная помощь европейских стран Украине не спасет Старый Свет от большого территориального передела, пишет портал ИА DEITA.RU.