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Германия передала украинской армии вторую систему ПВО IRIS-T

Политика
Германия передала украинской армии вторую систему ПВО IRIS-T

Вооруженные силы Украины в рамках военной помощи получили вторую из четырех обещанных Германией систем противовоздушной обороны IRIS-T, передает РИА Новости.

«Германия передала Украине вторую из четырех обещанных систем ПВО Iris-T SLM», – говорится в сообщении немецкого военного ведомства.

Комплекс ПВО и 16 единиц боеприпасов к нему привезли на Украину недавно. Когда будут поставлены еще два, непонятно — сначала их надо сделать.

По сведениям минобороны Украины, в начале весны 2023 года военнослужащие ВВС ФРГ начали тактическую подготовку украинских военных к работе на системе противовоздушной обороны IRIS-T.

Аналитики считают, что военная помощь европейских стран Украине не спасет Старый Свет от большого территориального передела, пишет портал ИА DEITA.RU.
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