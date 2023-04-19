Блогер Лерчек и ее муж до сих пор не возместили ущерб по делу об отмывании денег

Блогер Валерия Чекалина и ее супруг Артем до сих пор не возместили ущерб по делу об отмывании денег. Соответствующей информацией поделились в Следственном комитете России.
Об этом стало известно 19 апреля, в среду. В отношении супругов-предпринимателей, зарабатывавших на проведении онлайн-марафонов, прежде было возбуждено новое уголовное дело по факту легализации материальных средств в особо крупном размере.
«До настоящего времени обвиняемыми не погашен, в связи с чем судом по ходатайству следствия наложен арест на банковские счета Чекалиных в пределах суммы недоимки», — указывается в сообщении.
Ранее адвокат Сергей Жорин объяснил, почему в России начали обращать внимание на доходы блогеров. Подробностями делится «РИАМО».