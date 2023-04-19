В Сети перечислили российских актеров, отправившихся в зону СВО «прямиком со сцены»

Многие российские актеры и музыканты отправились добровольцами в зону СВО, в отличие от коллег, которые покинули родину еще в прошлом году. Среди них бывший скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин. Известно, что 60-летний музыкант отправился в первую фронтовую творческую бригаду и дал первый концерт 19 ноября. Отмечается, что вместе с Решетиным в бригаде оказался актер театра «Современник» 44-летний Евгений Павлов.