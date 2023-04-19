В Сети перечислили российских актеров, отправившихся в зону СВО «прямиком со сцены»

Некоторые российские звезды театра и кино по своему желанию отправились в зону специальной военной операции, оставив творческую деятельность, сообщает РИА Новости.
Многие российские актеры и музыканты отправились добровольцами в зону СВО, в отличие от коллег, которые покинули родину еще в прошлом году. Среди них бывший скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин. Известно, что 60-летний музыкант отправился в первую фронтовую творческую бригаду и дал первый концерт 19 ноября. Отмечается, что вместе с Решетиным в бригаде оказался актер театра «Современник» 44-летний Евгений Павлов.
Актеры Михаил Мамаев, Георгий Тесля-Герасимов, Павел Устинов и Сослан Фидаров не могли стоять в стороне и тоже отправились в зону боевых действий добровольцами. Устинов рассказал, что не мог бездействовать, когда его брата призвали. Некоторые артисты не оставляют творческую деятельность — Мамаев публикует свои стихи, а Тесля-Герасимов признался, что хочет создать художественную картину о донецких бойцах.
Ранее пользователи сети обсудили рабочие проекты и планы на жизнь осудивших СВО артистов, которые остались в России. СМИ рассказали, чем занимаются артисты, которые не согласны с СВО, но продолжают жить в России.