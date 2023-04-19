Участника поджога Дома Профсоюзов с позывным Перун ликвидировали в ходе боев за Бахмут

Украинский нацист и активный участник поджога Дома Профсоюзов в 2014 году Александр Станков с позывным Перун уничтожен во время боев в Бахмуте (Артемовске). Об этом сообщает Telegram-канал Dambiev.
Станков был ликвидирован в ходе столкновений ЧВК «Вагнер» и ВСУ в Бахмуте (Артемовске). Сегодня также сообщалось, что «музыкантам» удалось взять под контроль здание бывшей швейной фабрики, которое служило мощным укрепрайоном для ВСУ в городе.
Ранее советник врио главы республики Ян Гагин рассказал, что «вагнеровцы» контролируют практически 90% территории Бахмута (Артемовска) в ДНР. Неоднократно отмечалось, что освобождение территории города ведется исключительно силами ЧВК. «Музыканты» уже выбили ВСУ из населенных пунктов Берховка, Красная Гора и Парасковиевка.