Участника поджога Дома Профсоюзов с позывным Перун ликвидировали в ходе боев за Бахмут

Станков был ликвидирован в ходе столкновений ЧВК «Вагнер» и ВСУ в Бахмуте (Артемовске). Сегодня также сообщалось, что «музыкантам» удалось взять под контроль здание бывшей швейной фабрики, которое служило мощным укрепрайоном для ВСУ в городе.