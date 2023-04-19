Пробка длиной 20 километров парализовала движение от Уссурийска до Владивостока

Пробка длиной более 20 километров образоваалсь в Приморском крае. Причиной транспортного затора называют ремонт моста.
Как сообщают издание «Восток Медиа», движение от Уссурийска до Владивостока почти полностью парализовано. Очевидцы отмечают, что за несколько часов удается проехать лишь участок в несколько километров.
Причиной медленного движения стал ремонт моста в сторону села Кипарисово. В настоящий момент дорожные службы перекрыли одну из полос и ввели реверсивное движение.
Ранее сообщалось, что на украино-польской границе образовалась пробка из 300 автомобилей. Польские пограничники не пропускают транспортные средства с продовольственными товарами из Украины.